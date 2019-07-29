"Собачка должна жить на диване и в неге, а не на улице", - говорит Эльшан Мехтиев, киевский предприниматель и основатель проекта iHelpDog. Он занимается бездомными собаками и кошками, теми обитателями города, которые остро нуждаются в помощи. Отношение общества к бездомным животным чаще всего далеко от сочувствия: одни люди их опасаются, другие ненавидят и убивают, а большинство просто проходят мимо. Государственные инициативы по зоозащите по большей части не работают или запланированы на будущее. Тем временем бездом­ных животных становится всё больше, отношение к ним не меняется, а им нужна помощь здесь и сейчас, передает Day.Az со ссылкой на Focus.

Экстренный случай

Второе название iHelpDog - "Скорая собачья". Но работает она не так, как неотложка для людей: не выезжает по вызову на дом, чтобы перевязать собачке лапку. "Скорая собачья" занимается стайной стерилизацией - группу бездомных собак приво­зят в клинику, стерилизуют, делают прививки и через восемь дней выпускают на улицу. Такую операцию не проведёшь за час: чтобы животные не дичились людей, их нужно предварительно прикармливать, приучать к себе. В этом Мехтиеву и его коллегам помогают зоозащитницы. И когда стая прикормлена, то на место её обитания выезжает машина с ловцом - специалистом, который проводит седацию: делает укол снотворного, чтобы перевезти животных в клинику. Подходящее для этого время - либо раннее утро, либо вечер, когда собаки голодны, иначе от укола они могут погибнуть. Поэтому "Скорая собачья" на выездах по Киеву с семи утра и до полуночи.

Но стерилизация не спасает животных от жестокости. Мехтиев рассказал, как четырёх уже стерилизованных собак отравили, потому что они забрались к кому-то во двор и съели курицу. Поэтому в iHelpDog занимаются и адопцией бездом­ных животных. Для этого существуют специальные программы. Первая - "Едем домой", она работает по всей Украине. К примеру, человек в Полтаве прикормил бездомыша, подлечил, но забрать домой не может и в городе желающих приютить собаку нет. А вот в Одессе, к примеру, такие люди есть. В этом случае специалист из iHelpDog едет в Полтаву, забирает животное и перевозит его в новую семью. Другая программа - "Уже дома": бездомным животным ищут семью и дом. Более того, если вы взяли собаку и спустя месяц поняли, что не можете с ней жить, то работники iHelpDog заберут её и найдут новых хозяев.

Проект работает с осени 2017 года. Начинал Мехтиев с нескольких собак из приюта, а сейчас в работе у "Скорой собачьей" до сотни животных каждую неделю. В команде iHelpDog - три координатора, водитель и ловцы "скорой", специалисты по перевозке животных. Их работу и услуги проекта финансирует сам Эльшан Мехтиев.

Место "прописки". Бездомными собаки часто становятся потому, что хозяева выбрасывают их на улицу, и они обитают в лесах, на стройках

Что взять с собой к Святому Петру

С Мехтиевым мы встретились в его офисе в одном из спальных районов Киева. В большом открытом пространстве на первом этаже работают десятки людей, слышны переговоры на английском. На одной из стен - десяток часов, каждые из них показывают время в разных городах мира, от Гонконга и Мумбаи до Филадельфии. Их названия написаны прямо на стекле маркером, и когда локации бизнеса меняются, то на часах пишут новый город, неизменным остаётся только время Киева. Эльшан Мехтиев - владелец бюро ArchitectureNEO, которое специализируется на изготовлении и монтаже выставочных стендов из стекла, имеет международные патенты и работает по всему миру. В офисный шум вклиниваются птичьи голоса - над столом бизнесмена в большой клетке живёт семья шоколадных амадинов, а в углу на подстилке обитает метис Марта. По человеческим меркам этой собаке уже 80 лет, у неё артроз и заплетающиеся задние лапы. Но Марта всё равно подходит поздороваться с гостями.

"Проект iHelpDog запустил не я, а собачки", - говорит Мехтиев. Прошлым летом к нему в офис забрела бездомная собака, которая жила по соседству. Зашла и ушла, а на следующий день её убили. На детской площадке опасались, что она может кого-нибудь покусать. Вторая история случилась на рынке "Столичный". Там Эльшан обычно покупает 10-15 кг мяса и кормит местную стаю. Однажды к нему пришла собака с проволокой на шее. Когда животное хотят задушить, ему набрасывают проволочную петлю, а если убить не получается, то проволока остаётся на нём и шея начинает гнить. Эльшан забрал эту собачку, привез её в клинику. Но в тот же вечер она умерла - врачи ошиб­лись с дозой препарата.

Сейчас дома у Мехтиева живут семь собак и пять кошек, все были бездомными. Но состав питомцев варьируется - бывает, что ослабевшую, травмированную собаку он привозит домой, лечит её и выхаживает, а потом ищет ей новую семью. Эльшан говорит, что для него помощь животным - это отличный мотиватор и эффективная инвестиция. Собачки хорошо реагируют на лечение и быстро встают на ноги, их легко сделать счастливыми. Эльшан называет это "счастьем в обе стороны".

Бывает, что люди меняют свою жизнь и принципы подхода к ней после какого-то шока и опыта переоценки ценностей. Для кого-то таким поворотным моментом становится медитация в ашраме, для кого-то - смерть близкого. Для Мехтиева же таким катализатором стали животные. "Я понял, что никому ещё не удалось с собой в приёмную к Святому Петру унести накопленное. Нет такой упаковки, чтобы завернуть с собой пару "лямов" на тот свет. Для меня помощь животным - самая рациональная трата", - рассказывает Эльшан.

Новый дом. Принцип Эльшана Мехтиева и его команды: незачем покупать породистого пса, пока есть бездомные животные

Дворняжки на стиле

"Вниманию отлетающих на Плутон и Сатурн! Секретный космодром "Борщаговка" временно перекрыт кометным дождём!" Далее говорится о молодом псе-астрофизике Глори Джейкобе, который предотвратил высадку марсиан на Борщаговке. Но коварный марсианин отрезал бластером заднюю лапку Глори. "Нажавшие "репост" получают льготный тариф при полёте на Андромеду в первом классе".

Мехтиев считает, что слезливые рассказы и просьбы дать денег в зоозащите не работают. Поэтому он нашёл оригинальное решение - придумывает о бездомных собаках фантастические истории и публикует их. Одного щенка он сделал близнецом актёра Роберта Де Ниро, другую собаку превратил в английского сэра Бэрримора. Пса, которого привязали к дереву и так оставили, сделал сицилийским комиссаром, который воюет с мафией и спасает свою возлюбленную. А ещё бизнесмен-зоозащитник пишет о бездомышах трогательные стихи, и его посты в соцсетях очень популярны.

Мехтиев хочет изменить общественное мнение и стереотипы о бездомных животных. Его истории эффективны, они формируют позитивное отношение к собакам. Он рассказывает о собаках-супергероях, жизнь которых полна опасных приключений, но им, как и всем нам, хочется хеппи-энда. Да и сам Эльшан далёк от стереотипного представления о зоозащитниках, которых обычно представляют как безумных старушек с десятком собачек на руках.

Несколько недель назад один из новостных пабликов Киева писал об iHelpDog. На одном из фото, иллюстрировавших новость, была машина "Собачьей скорой" - внедорожник Range Rover. Конечно же, под постом появились возмущённые комментарии о том, зачем такую хорошую машину использовать для бездомных собак, если даже людей лечить некому. А дело вот в чём: внедорожник - это личная машина Мехтиева, на которую он наклеил логотип "Собачьей скорой". Более того, летом он планирует сделать то же самое и со своим спортивным BMW. В шутку Эльшан называет свои брендированные машины "элементом пафосного бандитизма", но на "рейндже" он действительно возит бездомных животных, в том числе раненых и искалеченных. "Это идеальная машина для спасения собак - на ней спокойно можно проехать в лес, очень легко отмыть от крови. Зачем вообще нужен "рейндж", если он не спасает бездомышей?" - отвечает он на вопросы из соцсетей.

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