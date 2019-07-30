https://news.day.az/world/1142672.html Страшное ДТП в Гонконге, более 70 пострадавших
Страшное ДТП в Гонконге, более 70 пострадавших
По меньшей мере 77 человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в Гонконге. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает телерадиокорпорация RTHK.
ДТП произошло во вторник утром, когда два двухэтажных автобуса столкнулись вблизи туннеля. Сообщается, что пострадавшие в основном получили незначительные травмы, однако были и те, кого уносили на носилках.
На место происшествия прибыли 15 пожарных расчетов и 25 карет скорой помощи.
Причина ДТП пока неизвестна.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре