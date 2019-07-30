Семнадцать человек погибли при падении военного самолета в Пакистане. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на заявление пакистанских ВС. Ранее поступала информация о 10 погибших, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает Reuters, воздушное судно рухнуло во время тренировочного полета над городом Равалпинди на севере страны. Тип самолета не указывается. После катастрофы произошел пожар, который охватил несколько зданий. К настоящему моменту пламя удалось потушить.

По данным пакистанских военных, в результате крушения погибли все пять человек, находившихся на борту. Жертвами происшествия также стали 12 гражданских лиц. Причины катастрофы устанавливаются.

Как сообщает газета The News International, воздушное судно упало в районе жилого квартала. По ее информации, пострадали более десятка человек. Ранее издание сообщало, что в Равалпинди катастрофу потерпел небольшой самолет, о принадлежности которого к ВС Пакистана не говорилось.