https://news.day.az/world/1142695.html У берегов Японии зафиксировано мощное землетрясение
У берегов Японии зафиксировано мощное землетрясение
По данным Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, в акватории Тихого океана в 261 километре к югу от города Татеяма (японский остров Хонсю) произошло землетрясение магнитудой 5,8, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное", передает "Интерфакс".
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