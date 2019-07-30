По данным Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, в акватории Тихого океана в 261 километре к югу от города Татеяма (японский остров Хонсю) произошло землетрясение магнитудой 5,8, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное", передает "Интерфакс".