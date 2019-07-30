Капитан "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси отправился со своей супругой в отпуск на Ибицу. В сети появилось видео, как пара зажигательно танцует под песню Por primera vez" группы "Los Palmeras", передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Ранее сообщалось, что на футболиста напали во время отдыха в одном из местных ночных клубов. Один из посетителей попытался его атаковать, охрана оттеснила неизвестного.

Лионель Месси с 2004 года играет за "Барселону". Он вместе с командой 10 раз становился чемпионом Испании, 6 раз - обладателем Кубка страны и четыре раза побеждал в Лиге чемпионов. Кроме того, Месси является пятикратным обладателем "Золотого мяча".

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