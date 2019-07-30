https://news.day.az/world/1142848.html В США подростки избили до смерти мусульманина - ВИДЕО 18+
В США подростки избили до смерти мусульманина - ВИДЕО 18+
Полиция США разыскивает троих подростков, причастных к убийству 59-летнего мусульманина.
Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, об этом сообщает газета Sabah.
Сообщается, что инцидент произошел 24 июля.
Одетый в мусульманскую одежду мужчина шел на работу, когда на него напали трое подростков. Они до смерти избили пожилого мужчину, а затем на своих самокатах скрылись с места преступления.
Полиция обещает награду в 32 тысячи долларов тому, кто сообщит, где скрываются убийцы.
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