Полиция США разыскивает троих подростков, причастных к убийству 59-летнего мусульманина.

Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, об этом сообщает газета Sabah.

Сообщается, что инцидент произошел 24 июля.

Одетый в мусульманскую одежду мужчина шел на работу, когда на него напали трое подростков. Они до смерти избили пожилого мужчину, а затем на своих самокатах скрылись с места преступления.

Полиция обещает награду в 32 тысячи долларов тому, кто сообщит, где скрываются убийцы.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!