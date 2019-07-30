https://news.day.az/world/1142871.html Крупная авария в Индии: есть погибшие, много пострадавших
Крупная авария в Индии: есть погибшие, много пострадавших
По меньшей мере два человека погибли и 33 пострадали в результате столкновения двух автобусов в Индии. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал NDTV.
По данным телеканала, ДТП произошло во вторник утром в одном из районов штата Чхаттисгарх в центральной части страны.
"Водитель и пассажир одного из автобусов погибли. Тридцать три человека получили травмы", - заявил представитель полиции. Он добавил, что семь пострадавших находятся в критическом состоянии.
Как сообщили местные власти, семьи погибших и пострадавших получат денежную компенсацию.
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