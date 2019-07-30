Астронавт Ник Хейг поймал на камеру уникальный момент - как в атмосфере сгорает космический корабль, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Прогресс" отстыковался от МКС накануне, и после того, как сошел с орбиты, сгорел в атмосфере. Хейг снял момент, когда корабль только входит в плотные слои и разрушается на мелкие части.

Зрелище астронавт сравнил с фейерверком в космосе. Обломки "Прогресса" позже затонули в южной части Тихого океана.

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