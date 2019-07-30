https://news.day.az/world/1142896.html Стая диких собак не оставила шансов на спасение антилопе в ЮАР - ВИДЕО
Стая диких собак не оставила шансов на спасение антилопе в ЮАР - ВИДЕО
Любитель дикой природы, во время автопутешествия по национальному заповеднику Крюгера в ЮАР, запечатлел охоту диких псов на молодую антилопу, попытавшуюся найти укрытие в водоёме, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Дикие хищники вытащили парнокопытную добычу на берег и в течение нескольких минут расправились с ней. Турист запечатлел драматичный момент пиршества диких псов, во время которого одной гиене удалось урвать себе кусок. Подошедшим чуть позже на место трапезы другим гиенам, практически ничего не осталось.
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