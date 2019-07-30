https://news.day.az/world/1142921.html Дональд Трамп позитивно оценивает ход торговых переговоров США и Китая
Дональд Трамп позитивно оценивает ход торговых переговоров США и Китая
Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что американо-китайские торговые переговоры идут хорошо. Об этом сообщило агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
30-31 июля в Шанхае проходит 12-й раунд торговых консультаций между Китаем и США. От американской стороны участие в них принимают представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин, китайскую делегацию возглавляет вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.
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