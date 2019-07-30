Жительница английского города Дартфорд, графство Кент, стала посмертным донором органов и спасла жизнь четырем пациентам. Об этом сообщает местный новостной портал Kent Online, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

32-летняя Кристал Эмили Энн (Krystal Emily Ann) страдала диабетом и нуждалась в трансплантации почки и поджелудочной железы. 12 июля здоровье женщины резко ухудшилось, и через два дня она умерла.

После смерти британки ее печень пересадили двум больным детям, а сердце и легкие - нуждающимся в операции мужчинам.

Медработники, друзья и родные Эмили Энн отметили, что она была "общительная и дружелюбная". Ее лечащий врач добавил, что "она была чудесной матерью двух сыновей Тайлера (Tyler) и Лейтона (Leighton)".

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!