В испанской школе тореадоров подростки убивают телят и выставляют их отрубленные уши в качестве трофеев. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сообщается, что в школе муниципалитета Кольменар-Вьехо под Мадридом зафиксировано убийство 24 животных подростками (в школу принимают с 14 лет) за четыре дня. Отмечается, что пытки над быками не являются частью культуры корриды. Некоторым из детей позже преподносят уши, вырезанные у умирающих животных, как боевой трофей.

Издание отмечает, что живодерство преподносится как "практические занятия" для учеников. Испанские активисты начали сбор подписей под петицией за запрет такого обращения с животными.

Коррида - наиболее распространенная форма боя быков, традиционное испанское зрелище. В символическом плане бык, часто черной масти, может быть интерпретирован как олицетворение смерти, что придает поединку ритуальный характер. Вместе с тем этика корриды требует от тореро относиться к животному не как к жертве, а проявлять должное уважение к его силе и храбрости.

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