Парламент Индии одобрил закон, запрещающий мусульманскую практику "мгновенного развода" ("тройной талак") и определяющий его как уголовное преступление. Об этом сообщает газета Times of India, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Тройной талак" дает мужчине возможность после трехкратного произнесения слова "талак" (по-арабски "развод") без формальных процедур расторгнуть брак со своей супругой. Данная практика была признана незаконной по решению верховного суда Индии в августе 2017 года, но запрет на нее регулировался лишь указом правительства.

На заседании в верхней палате (Раджья сабха) парламента за поддержку закона проголосовали 99 депутатов и 84 - против. Нижняя палата (Лок сабха) законодательного органа одобрила законопроект на прошлой неделе. Он вступит в силу после подписания документа президентом, что является простой формальностью. Отмечается, что оппозиция длительное время пыталась заблокировать инициативу об отмене "средневекового обычая".

"Тройной талак" запрещен во многих исламских странах, а местные богословы ставят под сомнение допустимость "мгновенного развода". Тем не менее, до недавнего времени мусульмане Индии активно использовали эту практику. Кроме того, с развитием современных технологий разводиться стало еще проще. Известны случаи, когда мужья уведомляли своих супруг о разводе через SMS или при помощи любого другого мобильного сервиса.



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