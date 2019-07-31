https://news.day.az/world/1143002.html КНДР запустила несколько неопознанных снарядов
КНДР запустила несколько неопознанных снарядов
КНДР осуществила в среду утром запуск нескольких снарядов. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, КНДР "произвела запуск нескольких неопознанных снарядов в среду утром". Объединенный комитет начальников штабов отмечает, что "запуск был произведен с полуострова Ходо на территории северокорейской провинции Южная Хамгён, расположенной на восточном побережье".
Комитет, как говорится в заявлении, "отслеживает ситуацию на предмет новых запусков и поддерживает состояние готовности в войсках".
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