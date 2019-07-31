Турция намерена прилагать усилия для создания "мирного коридора" путем зачистки границы с Сирией от террористов.

Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, говорится в заявлении по итогам заседания Совета национальной безопасности страны.

В заявлении также говорится, что Турция будет продолжать решительно бороться с местными и иностранными террористическими группами и примет все необходимые меры предосторожности для обеспечения безопасности своей границы.

Что касается отношений с НАТО, в заявлении отмечается, что Турция выполняет часть возложенных на нее обязательств и ожидает от союзников того же касательно стратегического партнерства, сотрудничества в области обороны и безопасности.

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