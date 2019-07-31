В турецкой провинции Диярбакыр перевернулся микроавтобус, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что в результате ДТП пострадали девять человек. Инцидент произошел на шоссе Диярбакыр-Бингёль.

На место происшествия прибыли большое количество жандармов и машин скорой помощи. По предварительным данным, состояние троих из пострадавших тяжелое. Раненые были госпитализированы.

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