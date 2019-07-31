Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу C-Span, что будет стараться сократить оборонный бюджет страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"У нас сейчас очень сильные вооруженные силы, гораздо сильнее после последнего (принятого) бюджета. Потом, в какой-то момент, я смогу урезать (бюджет). Но мы были вынуждены модернизировать наши вооруженные силы", - заявил Трамп.

Бывший министр ВВС США Хизер Уилсон рассказала, что секретный мини-шаттл Пентагона X-37B сводит врагов Америки с ума. Они уже ‒ совсем с катушек. Шарики за ролики. Экс-министр точно знает. Она-то за этим шаттлом давно следит.

На вопрос ведущего, планируются ли сокращения бюджета, Трамп ответил "абсолютно".

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!