Тридцать четыре человека погибли, 17 пострадали в результате взрыва в афганской провинции Фарах. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Пажвак.

Как сообщается, взрыв произошел на автомагистрали Кандагар-Герат. По данным телеканала TOLO News, среди 34 погибших есть женщины и дети.

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