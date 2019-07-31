https://news.day.az/world/1143018.html В Афганистане прогремел взрыв, погибли десятки человек
В Афганистане прогремел взрыв, погибли десятки человек
Тридцать четыре человека погибли, 17 пострадали в результате взрыва в афганской провинции Фарах. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Пажвак.
Как сообщается, взрыв произошел на автомагистрали Кандагар-Герат. По данным телеканала TOLO News, среди 34 погибших есть женщины и дети.
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