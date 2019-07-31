Трэвис Кинли, проживающий в Южной Каролине, получил бешеную популярность, после размещения на своей странице в Fасеbооk арии, исполненной совместно с ослом по имени Натан, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

В прошлый четверг, 25 июля Трэвис запечатлел совместное с ослом исполнение песни "Круг жизни" из мультфильма Уолта Диснея "Король Лев". Парнокопытный певец присоединился к песнопению своего хозяина и покорил сердца более двух миллионов интернет пользователей, просмотревших забавный сюжет.

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