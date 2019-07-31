Ева Рита, владелица легкового автомобиля, проживающая в малайзийском губернаторстве Саравак, прокатила на крыше своего 11-летнего питомца по кличке Цимек.

Видеокамера наружного наблюдения запечатлела, как кот совершил незапланированное путешествие на крыше автомобиля, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Со слов хозяйки животного, проехав несколько десятков метров, она узнала от другого участника движения о пушистом "пассажире", которого пришлось возвращать домой.



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