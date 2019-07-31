В зоопарке Сан-Диего родился белый носорог. Малыш появился на свет благодаря искусственному оплодотворению. Это первый успешный опыт в Северной Америке.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, его мама по кличке Виктория является одной из шести потенциальных суррогатных матерей, которых можно использовать для спасения популяции северных белых носорогов.

Примечательно, что в природе эти животные предпочитают жить небольшими группами или стадами до 18 особей, состоящими из самок и детенышей, которые вырастая остаются поближе к матерям, хоть и питаются уже самостоятельно.

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