https://news.day.az/world/1143074.html У берегов Крита произошло сильное землетрясение
У берегов Крита произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в среду утром вблизи острова Крит. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Подземные толчки были зафиксированы в 4.40 по времени UTC. Эпицентр располагался в 16 километрах к западу от города Ираклиона. Очаг землетрясения залегал на глубине 80 километров.
На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре