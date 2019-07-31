Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в среду утром вблизи острова Крит. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки были зафиксированы в 4.40 по времени UTC. Эпицентр располагался в 16 километрах к западу от города Ираклиона. Очаг землетрясения залегал на глубине 80 километров.

На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

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