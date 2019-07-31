Момент пересечения оживлённого шоссе в Анкоридже (штат Аляска, США) двумя парнокопытными нарушителями ПДД, 23 июля попал в объектив видеорегистратора, установленного в патрульном автомобиле, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Офицер Наташа Уэлч, находящаяся за рулём автомобиля, успела затормозить, когда лосиха со своим детёнышем выбежали на проезжую часть.Животные, оказавшись на дороге, совершили одновременное падение, а затем разбежались в разные стороны. После чего лосёнок, увидев свою мать на противоположной стороне, устремился догонять родительницу.

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