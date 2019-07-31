Этот незнакомец из Китая явно оказался в нужном месте в нужное время и помог торжеству закона.

Как передает Day.Az со ссылкой на120.su, увидев мужчину, бегущего по станции метро, наш герой быстро сообразил, что беглец совершил какое-то злодеяние, ведь за ним гнались полицейские. Именно тогда сообразительный очевидец подставил убегавшему подножку - и хотя тот не упал, но сильно замедлился, так что офицеры смогли его схватить.

Сообщается, что полицейские действительно не зря преследовали свою жертву, ведь незнакомец совершил кражу. Пользователи социальных сетей, посмотревшие видеоролик с поимкой преступника, не скупятся на похвалы находчивому очевидцу.

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