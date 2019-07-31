https://news.day.az/world/1143108.html Попугай решил навести порядок по одной ему известной системе - ВИДЕО
Попугай решил навести порядок по одной ему известной системе - ВИДЕО
Есть такие помощники, при которых, как говорится, и врагов не надо. Попугай по кличке Халапеньо, живущий в Альберте (Канада), очевидно относится к их числу.
Как передает Day.Az со ссылкой на120.su, увидев стопку тарелок в открытом кухонном шкафу, птица решила навести порядок, причём по какой-то ей одной известной системе. Энтузиазма деятельному попугаю не занимать, так что он энергично принялся вышвыривать тарелки с полки на пол.
Хорошо ещё, что посуда оказалась небьющейся, а то владельцев Халапеньо явно ожидали бы непредвиденные расходы.
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