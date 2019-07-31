Усталость никому не идёт на пользу, ведь утомившиеся люди зачастую становятся рассеянными и из-за этого попадают в нелепые ситуации.

Вот и этот житель Лондона (Англия), видимо, слишком утомился на работе. Как передает Day.Az со ссылкой на120.su, собравшись ехать домой, незнакомец уселся в машину и, судя по возне в салоне, принялся лихорадочно искать ключи от транспортного средства.

Очевидцам, снимавшим всё происходящее на видео, оставалось только хихикать, ведь ключи преспокойно торчали в двери машины. Правда, осталось неизвестным, как долго промучился несчастный водитель, прежде чем понял, где именно нужно искать пропажу.

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