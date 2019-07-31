В России предотвратили теракт
Сотрудники ФСБ и МВД России предотвратили теракт в Татарстане, на месте планируемого преступления задержаны двое сторонников ИГ, причастных к вербовке жителей в террористические структуры и пропаганде терроризма. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает ЦОС ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России в рамках возбужденного уголовного дела пресечено совершение террористического акта на одном из объектов инфраструктуры Республики Татарстан", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что на месте планируемого преступления задержаны осуществлявшие его подготовку два гражданина Российской Федерации, являющиеся сторонниками запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", причастные к вербовке местных жителей в состав террористических структур и пропаганде терроризма.
У задержанных изъяты взрывчатые вещества и компоненты самодельных взрывных устройств. В интересах следствия личности задержанных не разглашаются, заключили в ведомстве.
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