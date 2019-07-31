Стюардесса авиакомпании Southwest Airlines спряталась на багажной полке перед вылетом.

Как сообщает "Ридус", бортпроводницу заметила пассажирка Вероника Лойд, летевшая из Филадельфии в Нашвилл. Она сняла странную выходку бортпроводницы на телефон, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

"Сказать, что я обалдела, - значит ничего не сказать. Southwest Airlines, соберись", - подписала Лойд видео.

Пассажирка отметила, что стюардесса после того, как слезла с багажной полки, выполняла свои обязанности должным образом.

В авиакомпании Southwest Airlines заявили, что данная ситуация "разумеется, не является нормальной", и члены экипажа ответственно относятся к технике безопасности. При этом представитель авиакомпании отметил, что сотрудники Southwest Airlines известны своим чувством юмора и такое поведение бортпроводницы было лишь шуткой.

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