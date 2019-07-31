В Сети появилось видео крушения железнодорожного состава в Чехии, случайно снятое с дрона в окрестностях города Марианске-Лазне, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

По данным Управления железнодорожной инфраструктуры страны (SZDC), там сошли с рельсов локомотив и 13 вагонов, при этом часть из них рухнула вниз. Предварительно считается, что инцидент произошел из-за того, что машинист превысил разрешенную скорость.

В результате аварии никто не пострадал, но движение в районе парализовано. Ущерб от случившегося оценивается в 29 млн чешских крон.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!