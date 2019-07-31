https://news.day.az/world/1143188.html Kрушение товарного поезда в Чехии - ВИДЕО
Kрушение товарного поезда в Чехии - ВИДЕО
В Сети появилось видео крушения железнодорожного состава в Чехии, случайно снятое с дрона в окрестностях города Марианске-Лазне, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
По данным Управления железнодорожной инфраструктуры страны (SZDC), там сошли с рельсов локомотив и 13 вагонов, при этом часть из них рухнула вниз. Предварительно считается, что инцидент произошел из-за того, что машинист превысил разрешенную скорость.
В результате аварии никто не пострадал, но движение в районе парализовано. Ущерб от случившегося оценивается в 29 млн чешских крон.
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