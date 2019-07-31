Медведи в России спасаются от пожаров и выходят к людям - ВИДЕО
Новая угроза нависла над жителями Сибири и Якутии, которые сейчас и так задыхаются от едкого смога природных пожаров. Теперь огонь еще и выгнал из лесов медведей.
Хищники, спасаясь от пламени, выходят к жилым поселкам и трассам. В Сети появились кадры, которые люди сняли на одной из дорог прямо у полыхающего леса, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv..
По словам некоторых жителей соседних населенных пунктов, медведи даже забрались во двор и загрызли собак.
Сейчас горит почти 3 миллиона гектаров леса. А синоптики Гидромецентра тем временем говорят, что этот дым от горящих лесов может дойти и до Москвы, но только в том случае, если Сибирь накроет антициклон.
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