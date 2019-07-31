НАТО готовится к сценарию распада договора по РСМД, намерена отреагировать на ситуацию набором "вымеренных" мер, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в среду подтвердил, что страна выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа.



"Мы должны обеспечить, что после распада договора у нас по-прежнему будет надежные оборона и сдерживание, и мы примем для этого необходимые меры", - заявил Столтенберг журналистам, комментируя ситуацию вокруг ДРСМД.

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