https://news.day.az/world/1143241.html Йенс Столтенберг заявил о готовности НАТО к распаду ДРСМД
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в среду подтвердил, что страна выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа.
Йенс Столтенберг заявил о готовности НАТО к распаду ДРСМД
НАТО готовится к сценарию распада договора по РСМД, намерена отреагировать на ситуацию набором "вымеренных" мер, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в среду подтвердил, что страна выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа.
"Мы должны обеспечить, что после распада договора у нас по-прежнему будет надежные оборона и сдерживание, и мы примем для этого необходимые меры", - заявил Столтенберг журналистам, комментируя ситуацию вокруг ДРСМД.
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