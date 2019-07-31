https://news.day.az/world/1143266.html В Лондоне могут запретить строительство стеклянных небоскребов
В Лондоне могут запретить строительство стеклянных небоскребов
Архитекторы из Лондона предлагают запретить строительство стеклянных небоскребов. Это связано с тем, что на охлаждение таких зданий требуется много средств и техники, а использование кондиционеров усиливает выбросы углерода в атмосферу. Об этом рассказывает издание The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Ранее, весной, в Нью-Йорке запретили строить здания из стекла и стали, а владельцев тех домов, которые уже построены, обязали сделать их более энергоэффективными, заменив системы кондиционирования и отопления на более современные.
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