Архитекторы из Лондона предлагают запретить строительство стеклянных небоскребов. Это связано с тем, что на охлаждение таких зданий требуется много средств и техники, а использование кондиционеров усиливает выбросы углерода в атмосферу. Об этом рассказывает издание The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Ранее, весной, в Нью-Йорке запретили строить здания из стекла и стали, а владельцев тех домов, которые уже построены, обязали сделать их более энергоэффективными, заменив системы кондиционирования и отопления на более современные.