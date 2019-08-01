По меньшей мере один человек погиб в результате взрыва, который произошел в США на газопроводе в округе Линкольн (штат Кентукки). Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщил телеканал ABC.

По его данным, пожар, возникший после взрыва, перекинулся на дома, находящиеся поблизости. Проводится эвакуация их жителей.

Для тушения пожара задействовано около 10 расчетов. Полиция выясняет причины произошедшего.

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