В Якутске рецидивист со сломанной ногой попытался угнать легковушку, говорится на сайте МВД по республике Саха.

Как передает Day.Az, об этом пишет РЕН-ТВ.

В полицию обратился владелец авто, который рассказал, что машина была припаркована возле дома.

Задержан 30-летний мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за угон и кражу.

На допросе он признался, что у него сильна болела нога, поэтому ему пришла в голову идея угнать авто. Его плану помешала сигнализация, которая сработала, когда он был в машине.

Возбуждено уголовное дело.

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