https://news.day.az/world/1143554.html Рецидивист со сломанной ногой пытался угнать машину - ВИДЕО
Рецидивист со сломанной ногой пытался угнать машину - ВИДЕО
В Якутске рецидивист со сломанной ногой попытался угнать легковушку, говорится на сайте МВД по республике Саха.
Как передает Day.Az, об этом пишет РЕН-ТВ.
В полицию обратился владелец авто, который рассказал, что машина была припаркована возле дома.
Задержан 30-летний мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за угон и кражу.
На допросе он признался, что у него сильна болела нога, поэтому ему пришла в голову идея угнать авто. Его плану помешала сигнализация, которая сработала, когда он был в машине.
Возбуждено уголовное дело.
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