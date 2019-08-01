Британский банковский сектор готов к любому сценарию выхода Великобритании из ЕС. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава Банка Англии Марк Карни.

Он отметил, что Банк Англии начал подготовку к Brexit сразу после объявления итогов референдума в июне 2016 года. В настоящее время участники банковского рынка подготовлены к выходу страны из ЕС.

"Британские банки хорошо капитализированы и готовы к любому сценарию Brexit", - сказал он на пресс-конференции по итогам заседания Банка Англии по базовой ставке.

Банковский регулятор на заседании в четверг вновь принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,75%.

При этом Банк Англии понизил прогноз роста ВВП страны в 2019 году до 1,3% с 1,5%, в 2020 году - до 1,3% с 1,6%. Прогноз на 2021 год улучшен до 2,3% с 2,1%.

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