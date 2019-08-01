Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ представляет кадры места, где последний раз видели пропавшую в Белом море тургруппу из десяти человек.

Туристы вышли на катере в море из села Сумский 24 июля. Там же они оставили свои автомобили. В этом селе тургруппу видели последний раз.

По данным родственников, путешественники находятся на одном из островов в Белом море, где переживают шторм.

Согласно другими данным, тургруппа пропала в Онежском заливе.

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