https://news.day.az/world/1143568.html Кадры с места, где последний раз были пропавшие в Белом море туристы - ВИДЕО
Кадры с места, где последний раз были пропавшие в Белом море туристы - ВИДЕО
Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ представляет кадры места, где последний раз видели пропавшую в Белом море тургруппу из десяти человек.
Туристы вышли на катере в море из села Сумский 24 июля. Там же они оставили свои автомобили. В этом селе тургруппу видели последний раз.
По данным родственников, путешественники находятся на одном из островов в Белом море, где переживают шторм.
Согласно другими данным, тургруппа пропала в Онежском заливе.
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