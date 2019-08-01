Житель города Тонала (округ Гвадалахара, штат Халиско, Мексика) в прошлый вторник, 30 июля угнал пикап Ford Ranger с 5-летней девочкой в салоне. Автовладелец, не обнаружив своей машины, сразу же вызвал полицейских, которые устроили погоню за угонщиком.

Как передает Day.Az со ссылкой на rai77.com, загнанный в угол злоумышленник, чьё имя не уточняется, бросив угнанный автомобиль, забежал в церковь и совершил неудачную попытку спрыгнуть с подоконника храма.

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https://rai77.com/policeiskie-poimali-za-nogu-vybrosivshegosja-iz-okna-cerkvi-avtougonschika-v-meksike-01-08-2019.html

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