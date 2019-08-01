Переговоры переходного военного совета и политической оппозиции по конституционной декларации, которая заменит Судану основной закон на ближайшие три года переходного периода, возобновились в Хартуме. Об этом сообщил арабский спутниковый телеканал "Аль-Арабия", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Переговоры возобновились после завершения работы совместной технической комиссии, которая согласовывала текст документа.



Ранее посредник от Африканского союза Мухаммед аль-Хасан Лабат, участвующий в процессе переговоров, призвал стороны поторопиться с достижением соглашения по конституционной декларации. Военные и гражданская оппозиция в Судане 18 июля парафировали политическое соглашение, подразумевающее создание правящего Верховного совета, который будет высшим органом исполнительной власти на переходный период в три года.

В его состав войдут пять представителей военных и пять гражданских деятелей, еще один член совета будет избран общим голосованием. В ходе последовавших переговоров между суданской оппозицией и повстанческими вооруженными движениями, действующими в Дарфуре и некоторых других регионах страны, было достигнуто соглашение, что два места из зарезервированных для гражданских сил пяти займут представители повстанцев.

Согласно политическому соглашению, также предполагается сформировать совет министров. Премьера назовут гражданские силы, а уже сам премьер назначит министров. При этом право выбрать министров силового блока сохранят за собой военные. Документ не разграничивает полномочия правительства и совета. Окончательно все это должно быть прописано в конституционной декларации, которая заменит Судану основной закон на трехлетний переходный период. Текст декларации пока не опубликован, переговоры по ней затягиваются.

Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Оппозиция не согласилась с планом военных и продолжила протесты.

В Судане начались переговоры по будущему урегулированию между военсоветом и представителями народа. После обострения ситуации в Судане 3 июня, когда военные разогнали часть палаточного лагеря протестующих в Хартуме, переговоры оппозиции с силовиками прекратились. Диалог восстановился только после вмешательства посредников от Африканского союза.



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