В Зеленограде водитель КамАЗа голыми руками смог остановить свой грузовик, неожиданно покатившийся на припаркованные автомобили. Видеозапись с камеры наблюдения опубликовал zelenogram, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

На кадрах видно, как КамАЗ едет вперед, а находившийся в кузове водитель выпрыгивает и пытается залезть в кабину. Потерпев неудачу, мужчина вцепился руками в грузовик и уперся ногами в землю.

Удивительно, но грузовая машина остановилась в нескольких миллиметрах от легковых автомобилей, в том числе Porsche.

"Кажется, в нашем городе появился новый человек-паук", - прокомментировали видео жители Зеленограда.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!