Водитель голыми руками остановил покатившийся на Porsche КамАЗ - ВИДЕО
В Зеленограде водитель КамАЗа голыми руками смог остановить свой грузовик, неожиданно покатившийся на припаркованные автомобили. Видеозапись с камеры наблюдения опубликовал zelenogram, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
На кадрах видно, как КамАЗ едет вперед, а находившийся в кузове водитель выпрыгивает и пытается залезть в кабину. Потерпев неудачу, мужчина вцепился руками в грузовик и уперся ногами в землю.
Удивительно, но грузовая машина остановилась в нескольких миллиметрах от легковых автомобилей, в том числе Porsche.
"Кажется, в нашем городе появился новый человек-паук", - прокомментировали видео жители Зеленограда.
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