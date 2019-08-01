Сенат Конгресса США одобрил в четверг законопроект о продлении на два года срока наступления потолка государственного долга. Заседание верхней палаты американского законодательного органа транслировал телеканал C-SPAN, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В начале прошлой недели президент США Дональд Трамп объявил о том, что его администрация и лидеры Конгресса достигли договоренности по вопросу повышения потолка госдолга.

Палата представителей ранее уже одобрила законопроект, теперь он поступит на подпись главе Белого дома.

Инициатива позволяет правительству неограниченно увеличивать федеральные займы до конца июля 2021 года.

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