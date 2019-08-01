Удивительный случай в Индии. К врачам одной из больниц обратился с жалобой о недомогании семилетний мальчик. Его донимала сильная боль в нижней челюсти, к тому же у ребенка опухла правая щека. Родители изначально подумали, что проблема связана с возникновением кариеса. На самом деле причиной недуга стали 526 зубов, которые были спрятаны в правой нижней части челюсти, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Аномальные зубы не были видны снаружи, как сообщает издание Times of India. Их местонахождение позволила определить компьютерная томография. Зубы пребывали в зачаточном состоянии.

Удалить источник боли можно было только с помощью операционного вмешательства. Родители мальчика сразу согласились на это, но на уговоры самого ребенка потребовалось несколько часов. В итоге операция была проведена успешно, 526 зубов удалили. Врачи рассказали, что редкое явление называется сложной композитной одонтомой. Отмечается, что зубы были разных размеров, от 0,1 до 15 миллиметров.

В последний раз подобный случай в Индии произошел в 2014 году. Тогда пациенту удалили 232 зуба.

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