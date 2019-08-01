Министр иностранных дел Германии Хайко Маас попросил прощения у польского народа за преступления нацистов, совершенные во время Второй мировой войны. Об этом сообщает Deutsche Welle, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В ходе торжественной церемонии в честь 75-летия Варшавского восстания Маас отметил, что его страна несет ответственность за тот "ужас", который происходил в Варшаве и многих других польских городах. По словам министра, совершенные немцами преступления "с трудом поддаются описанию". "Мне стыдно за то, что было совершено в вашей стране немцами и во имя немцев. И мне стыдно, что эту вину после войны слишком долго замалчивали", - заявил Маас.

Также глава МИД Германии выступил за открытие в Берлине памятника полякам, которые стали жертвами нацистов. "Это следовало сделать давно. Такой памятник был бы не просто жестом примирения в отношении Польши. Он имел бы большое значение и для самих немцев", - отметил министр.

Накануне, 31 июля, Маас заявил, что Берлин не будет выплачивать военные репарации Польше за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. По словам министра, Берлин чувствует себя обязанным хранить память о преступлениях нацистов, но "вопрос репараций для Германии закрыт".

В апреле депутат польского Сейма Януш Шевчак заявил, что Варшава потребует от Германии выплат на сумму не менее 900 миллиардов долларов. Шевчак подчеркнул, что требование компенсации связано с тем, что Польша была бы более процветающей страной, если бы нацисты не разграбили страну и не совершили тяжких преступлений на польской земле. Немецкие власти неоднократно заявляли, что не видят оснований для каких-либо выплат, поскольку в 1953 году Польша официально отказалась от репараций.

Варшавское восстание началось 1 августа 1944 года. Его организаторами выступили солдаты и партизаны Армии Крайовой, которые в рамках операции "Буря" хотели вытеснить немецких оккупантов и захватить власть в Польше. В ходе ожесточенных боев полякам удалось отвоевать часть города, однако спустя два месяца им пришлось капитулировать. Во время восстания погибли около 17 тысяч участников польского сопротивления. Также известно о более чем 150 тысячах жертв среди гражданского населения. Выжившие жители Варшавы были депортированы по окончании восстания в октябре 1944 года.

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