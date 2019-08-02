Президент США Дональд Трамп рассказал о возможных действиях в отношении Венесуэлы. Об этом сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что власти США рассматривают возможность блокады Венесуэлы.

"Да, я рассматриваю", - сказал Трамп.

Такое заявление американский лидер сделал отвечая на вопросы журналистов.

Ранее сообщалось, что самолеты США вторглись в воздушное пространство Венесуэлы.

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