https://news.day.az/world/1143694.html Трамп рассматривает возможность блокады Венесуэлы
Трамп рассматривает возможность блокады Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп рассказал о возможных действиях в отношении Венесуэлы. Об этом сообщает РИА "Новости".
Отмечается, что власти США рассматривают возможность блокады Венесуэлы.
"Да, я рассматриваю", - сказал Трамп.
Такое заявление американский лидер сделал отвечая на вопросы журналистов.
Ранее сообщалось, что самолеты США вторглись в воздушное пространство Венесуэлы.
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