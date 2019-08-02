Забавный момент из жизни рассеянного туриста был запечатлён в конце июля на пляже курортного города Кобулети (Аджария, Грузия), передает Day.Az со ссылкой на rai77.com

Пожилой турист, тщетно пытавшийся обнаружить свой гаджет, рассмешил до слёз очевидцев поисковой операции. Мужчина даже поднял свою лежанку, чтобы воссоединиться с телефоном.

В конечном итоге мобильное устройство отлипло от спины рассеянного курортника и он был несказанно рад, обнаружив потерянную вещь.

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https://rai77.com/gruzinskii-kurortnik-rassmeshil-turistov-obnaruzhiv-telefon-v-samom-neozhidannom-meste-01-08-2019.html

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