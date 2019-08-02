Шокирующий момент нападения крокодила на домашнего пса, на затопленной улице, попал на видеокамеру в городе Вадодара (штат Гуджарат, Индия), передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Крокодил незаметно подплыл к одному из питомцев, стоящему в воде возле дома и, громко щёлкнув зубами, попытался нанести увечье бедному псу. Собаке удалось сбежать от грозного хищника, который не стал продолжать охоту и уплыл подальше от оживлённого места.

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