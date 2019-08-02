Владелица загородного дома, находящегося в штате Коннектикут (США) 12 июля сняла на видеокамеру своего пса по кличке Гус, который не может остаться равнодушным к судьбе птиц, залетевших на веранду жилища, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Четвероногий спасатель на протяжении нескольких лет спас не одну птицу, застрявшую за стеклянными окнами веранды. "За прошедшие годы на крыльце застряли несколько птиц (в течение дня дверь для собак открыта). Наш четвероногий питомец по кличке Gus стал отличным специалистом в ловле и освобождении пернатых пленников. Он научился аккуратно, ничего не повредив, ловить птиц, а затем выпускать их на улицу", - написала владелица собаки в комментариях к видеоролику.

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