Фермерское хозяйство, находящееся в окрестностях города Каслвеллан (Северная Ирландия) на днях лишилось одного транспортного средства, по вине неосмотрительного водителя.

Как передает Day.Az со ссылкой на rai77.com, один из работников фермы запечатлел, как нагруженный сеном грузовик выезжал с поля. В объектив видеокамеры также попала причина, по которой спустя несколько часов транспортное средство выгорело дотла.

Водитель грузовика не придал значения, что сено забилось в выхлопную трубу, в результате чего произошло возгорание, блокировавшее проезд на ирландской автомагистрали.

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https://rai77.com/voditel-peregruzivshii-gruzovik-senom-neozhidanno-spalil-svoi-avtomobil-01-08-2019.html

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