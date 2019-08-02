https://news.day.az/world/1143757.html Черная река хлынула на улицы китайского города - ВИДЕО
Черная река хлынула на улицы китайского города - ВИДЕО
Одну из центральных провинций Китая сейчас сносит огромная черная река. Она течет прямо по улицам города Янь Ань.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, после прорыва плотины вода хлынула на местный угольный завод и стала чернильно черной. Под потоки попали машины и местные жители - их уносило на сотни метров.
Сейчас власти оказывают помощь пострадавшим и пытаются выяснить причины произошедшего.
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