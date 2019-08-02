Одномоторный самолет KR-2 совершил экстренную посадку на оживленной автомобильной трассе в американском штате Вашингтон, пострадавших нет. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Seattle Times со ссылкой на офис шерифа.

"Небольшой самолет приземлился на Pacific Ave... предположительно, после того, как у него закончилось топливо. Самолет убран с дороги, движение в норме", - говорится в сообщении офиса шерифа округа Пирс.

Инцидент произошел в четверг утром, когда на дороге было достаточно оживленное движение. Как заявил местной радиостанции KOMO пилот самолета, он летел на работу, но вынужден был совершить экстренную посадку из-за заглохшего двигателя.

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