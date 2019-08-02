Крессида Нил, водительница автобуса из Милуоки (США), приступила к работе очень рано, ещё до рассвета.

Во время поездки по тёмной улице она увидела маленького мальчика, который брёл в одиночестве. Конечно, женщина не смогла проехать мимо. Остановившись, она посадила малыша в автобус, успокоила и выяснила, что он тайком вышел из дома и заблудился. Крессида обратилась в полицию, и офицеры быстро узнали адрес мальчика, после чего маленький беглец вернулся к родным, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Удивительно, но в то же самое утро Сесилия Нэйшн-Гарднер, которая тоже водит автобус в том же городе, встретила на улице маленькую девочку, одетую в пижаму. Эта малышка отправилась искать маму, которая уехала в командировку в другой штат. Конечно же, поиски успехом не увенчались, и девочка потерялась. Сесилия помогла своей новой знакомой найти дом родственников, из которого она удрала, а все коллеги женщин не только удивляются такому совпадению с двумя потерявшимися детьми, но и хвалят Крессиду и Сесилию за доброту.

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